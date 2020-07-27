Uluslararası Paralimpik Komitesi Başkanı'ndan İran Paralimpik Komitesi'ne övgü

İran Ulusal Paralimpik Komitesi Başkanı Mahmud Hüsrevi Vefa'nın gönderdiği mektuba yanıt veren Parsons, Sporcular Komisyonu'nun kurulmasının olağanüstü bir adım ve komitenin tarihinde bir dönüm noktası olarak nitelendirdi.

Parsons'un mektubunda şu ifadelere yer verildi:

'Sizin İran'ın paralimpik sporlarının yaygınlaşması ve geliştirilmesi yönündeki adımlarınız takdire şayandır. Sporcular Komisyonu'nun kurulması başlı başına attığınız olağanüstü adımlardan sdece bir örnektir ve ben Uluslararası Paralimpik Komitesi tarafından sizin attığınız bu tarihi adım ve dönüm noktasından dolayı sizi kutluyorum.

Tokyo Paralimpik Oyunları'na yaklaşırken ve dünyanın şimdiki koşulları dikkate alındığında, paralimpik hareketi ile ilgili verdiğimiz taahhütleri yerine getirmeye çalışıyoruz.'

İran Ulusal Paralimpik Komitesi Başkanı Mahmud Hüsrevi Vefa, Parsons'a yazdığı mektubunda İran paralimpiği ile ilgili bilgiler iletmişti.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish