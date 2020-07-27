Yerli üretim mobil havaalanı uçuş kontrol kulesi tanıtıldı

General Hatemi, Pazartesi günü tören aralarında ’Üretim sıçraması yılında üretim miktarı ve kalitesiyle birlikte çeşitlilik bizim için çok önemlidir. Çeşitlilik, ülkenin artık üretim sıçraması yılında üretilmesi ve sağlanması gerektiği anlamına gelir ve mobil uçuş kontrol kulesi sistemi bu ihtiyaçlardan biridir’dedi.

İran Savunma Bakanı, ‘geçen yıl ülkenin havaalanı şirketi bu alandaki ihtiyacı açıkladı ve Sairan Şirketi, yeteneklerine güvenerek Bir yıl içinde bu fikri havaalanı şirketi ile işbirliği içinde hayata geçirdi ve bu ürünü üretti’dedi.

Ülkede istikrarlı hava operasyonları gerçekleştirmek mümkün oldu

General Hatemi,’İran İslam Cumhuriyeti gibi sel, yangın, deprem ve askeri gibi çeşitli olaylarla karşı karşıya olan bir ülkede, havaalanlarının sürekli çalışması ve geçici havalimanlarının kullanımı çok önemlidir. Bu sistem Hava operasyonlarında istikrarı korumamıza izin veriyor’diyerek ‘Bu sistemde ileri elektronik ve haberleşme teçhizatı ve teknolojileri kullanılmıştır ve Yüksek uluslararası havacılık standartlarına mutabıktır ve Ülke havaalanlarının hem askeri hem de sivil sektörlerinde aktif olmalarını ve operasyonlarını yürütmelerini sağlar’dedi.

Gözetleme kulesi sistemi başına 2 milyon euro tasarruf

İran Savunma Bakanı,’Bu sistem, sınırlı sayıda ülkede kullanılabilen bilim ve teknoloji açısından değerli bir başarıdır ve ekonomik olarak değerlidir, çünkü uluslararası fiyat ve dünya fiyatının üçte birinden daha düşük bir fiyata yapılır ve diğer yandan önemli ölçüde para tasarrufu sağlar’diyerek Aslında üretilen ve sağlanan sistem sayısı, dövizde en az 2 milyon euro tasarruf sağlayacak ve bu da gereken önemli sayıya göre önemli miktarda döviz tasarrufu sağlayabiliyor’diye ekledi.

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