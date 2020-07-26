Uluslararası Şanghay Film Festivali İran'ın katılımıyla başladı

Dokuz gün sürecek bu festivalin korona nedeniyle, açılış, kapanış ve diğer halka açık olan törenleri yapılmayacak ve birçok sinemacı, festivalin çeşitli etkinliklerine sadece çevrimiçi olarak katılabilecek.

Mayıs ayının sonunda gerçekleşmesi planlanan ancak koron salgını sebebiyle ertelenen ve dünya sinemasının en iyi 15 festivalinden biri olarak bilinen Uluslararası Şanghay Film Festivali, çevrimiçi olarak düzenlenmektedir.

Festival tarafından yapılan açıklamaya göre ‘Ben Burdayım’ adlı film, bu festivale katılan tek İran temsilcisidir. Bu film, Japonya, İtalya, Yunanistan, Portekiz, Arjantin ve Çin gibi ülkelerin yapımı filmlerle yarışacak.

1993 yılında kurulan Uluslararası Şanghay Film Festivali, Çin'in en prestijli uluslararası film festivalidir.

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