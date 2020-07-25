İranlı fotoğrafçıya Türkiye'de düzenlenen fotoğraf festivalinden altın madalya

İranlı fotoğraf sanatçısı Arapşahi, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu tarafından düzenlenen Uluslararası Güler Ertan Fotoğraf Yarışması'nda altın madalyaya değer görüldü.

Kum Fotoğrafçılar Derneği Başkanı İbrahim Süleymani, Kumlu fotoğrfçı ve fotoğraf sanatçılarının çeşitli ulusal ve uluslararası yarışmalarda dereceye girdiklerine değinerek, bunun Kum ilinde düzenli fotoğraf eleştiri toplantı ve atölyelerinin yapılmasından kaynaklandığını ifade etti.

1994 yılında kurulan ve 2002 yılında şimdiki adını alan Kum Fotoğrafçılar Derneği, Kum Kültür ve İslam İrşat Kurumu'nun denetiminde faaliyetlerini sürdürmektedir. 300'ün üzerinde üyesi bulunan derneğin 120 üyesinin aktif olarak çalıştığı bilinmektedir.

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