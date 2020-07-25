Dünya Squash Federasyonu'ndan İran'a squashın geliştiği için övgü

İran Squash Federasyonu'nun yaptıklarının takdire şayan ve halihazırda inanılmaz olduğu belirtilen açıklamada, 'Bu acayip günlerde İran'dan olumlu haberler duymayı öngörmüyorduk. Bu da squashın İran'da sürekli gelişim gösterdiğini gözler önüne sermektedir. Sizin yüksek potansiyelini görmek, bize büyük motavisyon vermektedir2 ifadesi yer aldı.

Afganistan sınırındaki Güney Horasan ilinin merkezi Bircend'de squash standart kompleksinin açılışını tebrik eden Fantine, 'Dünya Squash Federasyonu, İran'ın faaliyetlerini her yönüyle destekliyor ve Monako'da düzenlenecek Dünya Squash Federasyonu toplantısında İran delegesini beklemektedir' diye konuştu.

İran Squash Federasyonu Başkanı Mesut Süleymani de bu açıklamaya karşılık yaptığı açıklamada, Fantine'a teşekkürlerini sunarak, ona korona sonrası normalleşme döneminde İran'a gelme davetinde bulundu.

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