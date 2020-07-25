Ali Dayi, Asya'nın en etkin futbol efsanesi adayı oldu

Asya Futbol Konfederasyonu sitesinden yapılan açıklamada, başarılı lejyoner olduktan sonra ülke futbol liglerine dönen ve burada da başarılarını sürdüren 8 efsane futbolcu arasında İran'dan Ali Dayi'nin de yer aldığı açıklandı.

Asya Futbol Konfederasyonu'ndan yapılan açıklamada, 'Asya kıtasının çeşitli ülkelerinden bazı futbolcular, parlayarak biçok taraftarın duygularını okşadı. Asya futbolü elit oyuncu üretimi ve ihracatından eksikle karşılaşmamıştır. Bunlardan 8'i Asya'nın en etkin futbol oyuncuları olarak öne çıkmaktadır' denildi.

Konfederasyon tarafından açıklanan listede Lübnan'dan Rıza Anter, Irak'tan Yunus Mahmud, İran'dan Ali Dayi, Avustralya'dan Tim Cahill, Özbekistan'dan İgor Şkorin, Çin'den Jang Ji, Japonya'dan Şunsuke Nakamura ve Çin'de San Ci Hai yer aldı.

Ali Dayi ile ilgili bu açıklamada, 'Asya futbolünden bahsedildiğinde, en büyük isimlerden biri Ali Dayi'dir. 27 yaşında Persepolis'ten el-Sad'a oradan Bayern Münih'e giden Dayi, milli futbol alanında da 109 golle dünyada en çok gol atan milli futbolcu unvanına sahip' ifadelerine yer verildi.

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