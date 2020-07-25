25 Tem 2020 13:25
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Organize sanayi bölgelerine 2.1 milyar dolarlık yabancı yatırım

Organize sanayi bölgelerine 2.1 milyar dolarlık yabancı yatırım

Tahran, İRNA- Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre, geçen yılın sonuna kadar ülke organize sanayi bölgelerinde 231 yabancı yatırımcının 2 milyar 100 milyon dolar yatırım yaptığını duyurdu.

Yabancılar tarafından yatırılan yatırım sonucu organize sanayi bölgelerinde 19 bin 862 kişiye istihdam imkanı sağlandı.

1100 sanayi biriminin faaliyet gösterdiği İran organize sanayi bölgeleri yıllık 12 milyar 640 milyon dolar ihracat yapmaktadır.

Organize sanayi bölgelerinde 62 ihracat şirketi, 236 milyon dolar ihracat yaparken, 72 ihracat konsorsiyumu da 352 milyon dolar ihracat kapasitesi ile oluşturuldu.

Geçen yılın sonuna kadar çeşitli ülkelerle kısa ve orta ölçekli işletmelerin geliştirilmesi için 23 iş birliği protokolünün imzalandığı açıklandı.

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