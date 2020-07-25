Oktay Yıldırım: Amerika bir terör örgütü gibi davranmaktadır

Yıldırım, IRNA’ya yaptığı açıklamada, ‘’ Amerika’nın bölgede egemenlik kurma çabaları çok uzun zamandır devam etmekte ve bunlar artık bir devlet hareketi sıfatından çıkarak bir devlet terörü ve örgütlü bir terör örgütü eylemlerine dönüşmüştür. ‘’ dedi.

Yıldırım, Amerika’nın Suriye hava sahasında bir İran yolcu uçağını sıkıştırması ve tehdit etmesi ile ilgili, ‘’ Amerika’nın terör eylemlerini Kasım Süleymani suikastında gördük, şimdi İran uçağına yapılan olaylarda da bunu görüyoruz. Havada yolcu uçağın olduğu ve bunun bütün göstergelerden anlaşılan, sivil ve masum insanların taşındığı bir uçağa baskı uygulamak, hele bunun Suriye hava sahası üzerinde uygulanması ve savaş uçakları vasıtası ile bunu yapmak, ona zarar vermeye çalışmak bir devletin yapabileceğin bir eylem değildir ve insani de değildir.’’ diye konuştu.

Yıldırım, ‘’ Bu eylem Amerika’nın yaptığı ilk eylem eğildir bunun sebebi vardır, Amerika bölgede çok sıkışmıştır ve bölgede sıkıştığı için çekilirken bile etrafında bir enkaz bırakmak istiyor, verebileceği en ağır hasarla çekilmeye çalışıyor, yaptığı bu eylemin başka bir izahı yoktur.’’ İfadesini kullandı.

‘’Sivilleri hedef alan hem de bunu devlet gücü kullanarak gerçekleştirilen bütün eylemleri kınıyor ve lanetliyorum. ‘’ diyen Türk gazeteci, ‘’ Bu eylem Amerika’ya yakışan bir eylemdir ve ancak onlardan beklenilen eylemdir. Bu eylemin hiç bir ahlakın, vicdanın ve hiçbir ululslararası hukuk nezdinde geçerliliği yoktur. ‘’ dedi.

Yıldırım bölge ülkelerinin bu olaylar karşısındaki sorumluluklarının ne olacağı ile ilgili soruya karşın, ‘’ Burada bölge ülkelerie de sorumluluk düşüyor. Bölge ülkeleri savaşta dostun ve düşmanın seçilmeyecek olduğunu görmeliler. Dost ve düşman savaşta seçilemez, Karşı karşıya olduğunu dengeli durum dost ve düşmanın yerinin karışmasına sebep olabilir. ‘’ dedi.

Oktay sözlerinin devamında, ‘’Türkiye, İran, Rusya, Mısır, Suriye ve Irak bölgedeki Amerika’nın tahakkümünü sağlamak için terörüne bugün olmasa bile ileride maruz kalacaklardır. Bu ülkelerin tamamı şimdiden birlikteliklerini sağlamalı ve denge politikası adı altında veya başka saiklerle Amerika’nın bölgedeki varlığını güçlendiren politikalardan kaçınmaları gerekir. Bölgede ve Batı Asya’daki ülkelerin komşuluk ilişkileri, stratejik ittifaka dönüştürmekten başka seçenekleri yoktur, yoksa bakaları tehdit altındadır. Bu olayda bunu göstermektedir. Uçak’taki belki bir politika görüşü olmayan sivil yolcular bile Amerika’nın terör eyleminden bağışık kalamıyor. ‘’ dedi.

İran Sivil Havacılık Kurumu, 23 Temmuz gecesi 2 Amerikan savaş uçağının Suriye toprakları üzerinde Mahan Air yolcu uçağını taciz etmelerinden dolayı Sivil Havacılık Örgütü’ne (ICAO) şikayette bulunarak konunun acilen incelenmesini istedi.

İran Sivil Havacılık Kurumu tarafından yapılan açıklamada kurum, Şikago Konvansiyou Ek 13. Maddesine dayanarak Suriyeli yetkililerle temasa geçerek konunun hızlı ve dikkatli şekilde incelenmesini istedi ve İran teknik heyetleri de uçağın İmam Humeyni Havaalanına inmesi sonrası teknik incelemeye başladı.

Açıklamada, İran sivil uçağının Amerikan savaş uçakları tarafınndan taciz edilmesinin uluslararası kuralların çiğnenmesi olduğu belirtilerek konunun ivedilikle İCAO’ya yansıtıldığı ve acil olarak incelenmesinin istenildiği ifade edildi.

Lübnan’a giden Mahan Air uçağına Suriye hava sahasında iki Amerikan savaş uçağı yarattığı tehditte bazı yolcuların yaralanması ile sonuçlandı.

Yolcu uçağının pilotu savaş uçağı pilotları ile kurduğu temasta güvenli mesafeyi korumalarını istedi ve iki pilot kendilerinin Amerikalı olduklarını bildirdiler.

Suriye Haber Ajansı da haberinde uçakların Amerikalı savaş uçakları olduğunu ve Suriye’nin Eltenef üssünden kalktıklarını bildirdi.

Siyonist rejim de savaş uçaklarının İranlı yolcu uçağını takip etmediklerini açıkladı.

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2012