Trump baskıları sayesinde, İran varlıklarının Güney Kore’de bloke edilmesi

İran- Güney Kore ekonomik ilişkilerinin geçmişi 50 yılı geçmektedir fakat 2018 yılından beri ve Amerika’nın azami baskı politikası ile birlikte ilişkiler farklılaşma göstermektedir. Trump’ın İran aleyhindeki ambargolar Seul’un geniş ekonomik ilişkilere rağmen İran’da petrol alımını durdurmasına ve diğer alanlarda geniş ticari ilişkilerini durdurmaya sebep olmuştur.

İki ülke geçmiş yıllarda hiçbir düşmanlık ve görüş ayrılığı olmadan ilişkilerini devam etmişlerdir fakat Seul’un İran’a olan borçları şu an ilişkilerin devamı için önemli bir soruna dönüşmektedir. Gelen haberlere göre 6 ile 9 milyar dolar İran varlıkları Amerikan baskısından dolayı Güney Kore’de bloke edilmiş vaziyettedir.

Güney Kore yetkililerinin bankacılık önünde ve Güney Kore’li ihracatçılar ile İranlı ithalatçıların önündeki sorunların çözümüne dair vaatlerinin yerine getirilmemesi sonrası Tahran birkaç haftadan beri daha ciddi bazı uygulamaları gündeme almıştır.

Cumhurbaşkanı Ruhani, Güney Kore’nin o ülkede bulunan İran Merkez Bankası kaynaklarının temel ihtiyaç malzemelerinin alımında kullanılmasına engel olması ile ilgili, Güney Kore’den bu engelinin ivedilikle kaldırılmasını beklediklerini söyledi.

Görünen o ki İran ilk aşamada konunun diplomatik kanallardan çözümünü istedi fakat daha sonra bunun hukuki mecralardan çözümüe yönelmiştir zira hiçbir uluslararası kuralın insani konular ve ilaç alımlarını yasaklamamıştır.

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2012