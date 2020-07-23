İran, yabancı güçlerin Suriye topraklarını terk etmesini istedi

BM Güvenlik Konseyinde Ortadoğu ve Suriye’de Siyasi Çözüm Yolu konulu toplantıda konuşan Tahti Revançi, Astan Süreci Liderlerinin Bir Temmuz’da video konferans yöntemiyle Suriye konulu toplantı düzenlediklerini belirterek, İran-Türkiye ve Suriye liderlerinin ortak bildirisinde Suriye’nin bağımsızlık, birlik ve toprak bütünlüğü hususundaki ciddi taahhütlerine vurgu yaptıklarına ve ayrılkçı hareketlere karşı olduklarını belirttiklerini ifade etti.

Tahti Revanci Astana Süreci Liderlerinin İsrail’in Suriye saldırılarını istikrarsızlık yarattığını ve o ülke bağımsızlığını zedelediğini nitelendirdiklerini ve bir kez daha tüm terörist gruplarla mücadele için işbirliği iradelerini vurguladıklarını ifade etti.

Tahti Revançi, ‘’ Bir kez daha Suriye’nin egemenliği, siyasi bağımsızlığı, birliği ve toprak bütünlüğüne, herkesin bunlara saygı duyması gerektiğine vurgu yaparak, Suriye hükümetinin izni dışında o ülke topraklarında bulunan tüm güçlerin o ülkeyi terk etmeleri gerektiğine vurgu yapıyoruz.’’ dedi.

Tahti Revançi, ABD güçlerinin Suriye’nin bazı kısımlarını işgal ederek o ülke petrolünü yağmaladıklarını ve terörizmle mücadele adı altında terörist grupları desteklediklerini söyledi.

Siyonist rejim İsrail’in Suriye saldırılarının uluslararası kurallar ve kaununlara aykırı olduğunu ifade eden Tahti Revançi, Suriye hükümetinin kendini savunma hakkını istediği zaman kullanmasının meşru hakkı olduğunu söyledi.

Golan tepelerinin İsrail tarafından işgalinin yasa dışı olduğunu vurgu yapan Tahti Revançi, ABD’nin bu işgali ve ilhakı tanımasının bir değeri olmadığını ve Golan’ın Suriye toprağı olduğu ve böyle kalacağına vurgu yaptı.

Suriye krizinin askeri çözüm yolu olmadığını ifade eden Tahti Revançi, çözüm yolunun BM liderliğinde siyasi süreçlerle mümkün olacağını söyledi.

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2012