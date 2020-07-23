Musevi: Bazı nükleer tesislerdeki yangınlarla ilgili siber saldırı iddiaları gerçek dışı

Her gün İran altyapı tesislerine binlerce saldırı düzenlendiğini ifade eden Musevi, bunun yeni bir şey olmadığını, bu saldırıların çoğunun püskürtüldüğünü söyled.

Son aylarda birkaç geniş çaplı başarısın saldırı gerçekleştiğini ifade eden Musevi, yapılan incelemelerde saldırgan devletler ve yardımcılarının tespit edildiğini söyledi.

Salırıların uluslararası kanunlara aykırı olduğunu ve bir çoğunun Amerika tarafından yapıldığını ifade eden Musevi bunun tüm dünya için kaygı verici bir durum olduğunu ve uluslararası camianın buna gereken yanıtın vermesi gerektiğini söyledi.

Trump’ın İran’a siber saldırısı emri olduğunu ifade eden Musevi, bundan sonra İran’a yapılacak her hangi bir saldırının arkasında Amerika olacağını düşüneceklerini söyledi.

Bu saldırılarla ilgili suçun ululslararası düzeye takipçisi olacaklarını ifade eden Musevi, İran’ın bu konuda meşru savunma hakkının saklı olduğunu söyledi.

Son yangınlara değinen Musevi, sınırlı bir şekilde yaz aylarında ormanlar, rafineriler veya başka tesislerde yangıların normal ve olağan olduğunu ve bu seneye de mahsus olmadığını söyledi.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish

2012