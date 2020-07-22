Zarif: ABD bir haydut devlete dönüşmektedir

Zarif, Sputnik’e verdiği röportajda , İran’ın ABD’nin silah ambargosuyla ilgili kararı konusunda Rusya’dan ne gibi adımlar beklediği ile ilgili, ‘’Bildiğiniz gibi, ABD’nin müttefikleri dahi bu taslağı kabul etmedi ve son derece tehlikeli buldu. Rusya, beş sayfalık bir mektupla ABD’nin bu adımı konusundaki tavrını ciddiyetle anlattı. ABD, nükleer anlaşmadan çekilerek, anlaşmayı ihlal etmiş bir ülke. 2231 sayılı kararı ihlal ettiler. Bu nedenle ABD anlaşma konusunda konuşabilecek pozisyonda değil. Bu konuda Rusya, İran ve Çin’in benzer tutumları var.’’ dedi.

‘’Kapsamlı Ortak Eylem Planı’nın (KOEP) üç üyesi (İran, Rusya, Çin) olarak biz, bu eylemlere kesinlikle karşıyız. Nükleer anlaşmanın diğer üyeleri de bu tarz eylemlerin KOEP’e aykırı olduğunu belirtti. Yani nükleer anlaşmanın tüm üyelerinin bu sorun konusundaki tutumları uyuşuyor. Ancak Rusya, Çin ve İran, anlaşmanın bazı Avrupalı katılımcılarının çekinceleri ve taviz barındıran teklifleri konusunda hemfikir değil, zira bu yöndeki her türlü adım 2231 sayılı kararın ihlali anlamına geliyor.’’ Dedi.

Zarif, ABD’nin kannunduzluklarının üstesinden nasıl gelinebileceği ile ilgili, ‘’ Uluslararası toplum; ABD’nin tüm hukuk kurallarını ihlal eden, yükümlülüklerine bağlı kalmayan, çok güvenilmez bir partner olduğu çıkarımına vardı. Küresel sistemde bu işe yaramaz. ABD’nin çok kutuplu dünya sistemine yönelik tüm baskılarına rağmen, hususi olarak yasalara uygunluk, çok kutupluluk üzerine vurgu yapmak işe yarayacaktır. Zira mevcut ABD yönetiminin eylemleri, uluslararası toplumun çıkarlarına ve hatta ABD’nin kendi çıkarlarına aykırı. ABD’nin kendi halkı dahi hukuku çiğneyerek orta veya uzun vadede başarıya ulaşmanın mümkün olmadığı sonucuna vardı. ‘’ ifaesini kullandı.

Zarif, ‘’ABD kuşkusuz haydut bir devlete ve kanunları ihlal eden bir ülkeye dönüştü. Ancak ellerinde ciddi bankacılık imkânları ve küresel bankacılık sistemi üzerinde ciddi etkileri var. Yine de önemli bir neticeye ulaşıldı: Uluslararası toplum, ABD’nin küresel bankacılık sistemi üzerindeki gücünü tanımanın veya bunu değiştirmenin gerekli olup olmadığı konusunda kafa yoruyor. Bugün, bu yönde bir hareket görüyoruz.’’ Diye konuştu.

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2012