Beşinci nesil internet’ın pilot olarak İran’da kullanımına başlandı

İran İletişim Bakan Yardımcısı Settar Haşimi yaptığı açıklamada, bu projenin bu teknolojiyi deneme amacında olduğunu ifade ederek, 5G internetle ilgili araştırmaların iki sene önceden başlandığını ve bu araştırmalar sonucunda yol haritası belirlendiğini söyledi.

Haşimi, 5G internetin önemli kullanım alanlarında birinin uzaktan tıbbi operasyonlar olduğunu ve bu teknolojinin tam kullanımı ile tüm ülkede yaygınlaşabileceğini söyledi.

Haşimi, ‘’Akıllı araçlar ve onların motorları ile ilgili teknoloji tartışmaları bunun gerçekleşeceğini göstermektedir ve buna hazır olmada önemlidir. Şu an bazı sanayi dallarında suni zekanın yarattığı kapasiteler kullanılmaktadır fakat 5G robot yerine Cobot robotların kullanımını sağlayabilir. ‘’ dedi.

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2012