İranlı sanatçı Zeytinburnu Güzel Hat Sanatları Yarışmaları'nda ödül kazandı

Türkiye'de düzenlenen Uluslararası Zeytinburnu Güzeh Hat Sanatı Festivali'nde Zehra Dusti'nin en iyi sanatçılardan biri olarak seçildiğine işaret eden İsmaili, bu yarışmaların İslami güzel hat, miniyatür, tezhib ve seramik dallarında düzenlendiğini ve bu yıl 7.'si düzenlenen bu yarışmalara İran'dan 5 sanatçının katıldığını açıkladı.

Ayak Bağı Olan Yükseklikler Cep telefonu Feativali'nde de Muhammed Haşimpur'un parladığını dile getiren İsmaili, 'Haşimpur'un çektiği 100 saniyelik Taksi isimli kısa film, en iyi eser olarak ödül kazandı' dedi.

Kazvin ilinde faaliyet gösteren sanatçıların güçlü konumda yer aldıklarına dikkati çeken İsmaili, sanatçıların desteklenmesi durumunda daha büyük başarılara imza atabileceklerini sözlerine ekledi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish