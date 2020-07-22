İran'da bu yıl 180 bin ton fıstk üretilecek

Kirman iline bağlı Rafsancani ilçesinde gazetecilerle düzenlediği basın toplantısınd konuşan Rızayi, 'Halihazırda fıstık sanayiinde 200 bin aile şeklinde 5 milyon civarında kişiye dolayı ve doğrudan olarak istihdam imkanı sağlanmış ve bu bütük topluluk, bu yolla geçimini sağlamaktadır' dedi.

İran'ın 31 ilinden 28'inde fıstık ekini yapıldığına dikkati çeken Rızayi, 'İran fıstığının ayarı yüzde 55'tir, baika bir deyişle fıstığın yüzde 55'i çekirdekten oluşuyor. Oysa bu oran İran rakiplerinde yüde 50'dir' diye belirtti.

Ülke çapında 17 milyon hektar zirai bahçenin bulunduğuna işaret eden Rızayi, her yıl ortalama 7 bin hektar yeni fıstık bahçesinin oluşturulduğunu sözlerine ekledi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish