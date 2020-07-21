21 Tem 2020 22:04
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News Code: 83864941
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Zarif: İran- Rusya ikili ilişkiler anlaşması otomatik olarak 5 sene daha uzatılıyor

Zarif: İran- Rusya ikili ilişkiler anlaşması otomatik olarak 5 sene daha uzatılıyor

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, İran-Rusya ikili ilişkiler anlaşmasının yakın gelecekte 20 yaşına ulaşacağını ve otomatik olarak 5 sene daha uzatılacağını söyledi.

Moskova’da temaslara bulunna Zarif, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile düzenlediği ortak basın toplantısında bugünkü görüşmelerde ikili ilişkiler hakkında görüştüklerini söyledi.

Zarif, ‘’ Uzun vadeli yeni bir anlaşma imzalayıp Meclislere onay için sunmaya çalışıyoruz. ‘’ dedi.

Lavrov da İran ve Rusya ilişkilerinden memnun olduklarını ve bu ilişkilerin artarak devam ettiğini söyledi.

Lavrov daha sonra yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Ruhani’nin Putin’e mesajının Zarif tarafından telefonla iletildiğini söyledi.

İki ülke arasında iyi ilişkiler olduğunu ifade eden Lavrov, İran-Rusya Ekonomik İşbirşiği Komisyonu Toplantısının sonbahar’da yapılması temennisinde bulundu.

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