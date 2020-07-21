Elkazımi: Bölgesel sorunların sonlanması için kapsayıcı çözüm yolu bulmamız lazım

Tahran’ı ziyaret eden Elkazımi, Cumhurbaşkanı Ruhani ile düzenlediği ortak basın toplantısında Tahran ziyaretinin amacını iki ülke tarihi ilişkilerini güçlendirmek olduğunu belirtti.

İki ülke ilişkilerinin tarihi, kültürel ve dini olduğunu ve tarihte kökleri olduğunu ifade eden Elkazımi, Ruhani ile bölgesel konular, bölge istikrarı ve barışı hakkında görüşmelerde bulunduklarını söyledi.

Elkazımi, ülkesinin içişlerine karışmama ilkesi çerçevesinde İran ile yüksek düzeyde ilişkiler istediğini söyledi.

İran’ın terörizm ve tekfirci gruplarla savaşta ülkesinin yanında duran ilk ülkelerden olduğunu ve bunun unutulmayacağını ifade eden Elkazımi, bundan dolayı ekonomik sıkıntılarda da ülkesinin İran’ın yanında durduğunu ve Irak’ın İran ile ticaret için büyük bir pazara döndüğünü söyledi.

İran ve ülkesinin ekonomik sorunlar çektiğini ifade eden Elkazımi, İran ve Irak milleterine daha kapsayıcı hizmetler sunmak için tam ve kapsayıcı işbirliği gerektiğini ifade etti.

Ülkesinin dış politikasının denge üzerine dayalı olduğunu ifade eden Elkazımi, bundan dolayı Irak’ın topraklarından İran aleyhine bir tehdide izin vermeyeceğini söyledi.

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2012