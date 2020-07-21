Ruhani: Yabancı güçler İran-Irak dostane ilişkilerine zarar vermezler

Irak Başbakanı Mustafa Elkazımi ile Tahran’da görüşen Ruhani, Irak’ın İran’ın önemli ve stratejik komşusu olduğunu ve Irak’ın toprak bütünlüğü ve güvenliğinin İran için önemli olduğunu söyledi.

İki ülkenin bir birinin kaderi ile ilgili kaygıları ve sevgilerinin ikili ilişkilerin tüm alanlarda gelişmesi için büyük sermaye olduğunu belirten Ruhani, iki ülkenin kültürel, dini, tarihi ve siyasi olarak büyük ortaklıklara sahip olduklarını söyledi.

İki ülkenin işbirliği ile korona’nın yarattığı zor dönemi geçebileceklerini ifade eden Ruhani, taraflar arasındaki tüm anlaşmaların hızlı şekilde uygulanmasını istedi.

Ruhani ve Elkazımi müzakerelerinde anlaşmaların uygulanması için ortak bir komitenin faaliyete geçmesi hususunda anlaşmaya vardılar.

Ruhani, Elkazımi ile düzenlenen ortak basın toplantısında İran-Irak devletlerinin ticaret hacmini 20 milayar dolar’a artması iradesi olduğunu ve Elkazımi ziyaretinin iki ülke ilişkilerinden dönüm noktası olacağını belirtti.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish

2012