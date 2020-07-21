21 Tem 2020 15:34
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News Code: 83864573
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Dışişleri Bakanı Zarif:

İran-Rusya 20 yıllık anlaşmasının uzatılması gündemimizde

İran-Rusya 20 yıllık anlaşmasının uzatılması gündemimizde

Moskova, İRNA- Dışişleri Bakanı Zarif, Rusya'nın başkenti Moskova'ya giriş yaptığı sırada İRNA muhabirinin İran-Rusya 20 yıllık anlaşması ile iglili sorusuna, 'Mart 2021'de bitecek bu anlaşmanın uzatılmasıü gündemimizdeki yerini koruyor. Tahran-Moskova ilişkileri stratejiktir ve bölgesel ve uluslararası süreçlerin hızı nedeniyle İran-Rusya arasındaki sürekli diyaloğun gerekliliği her geçen gün daha da artmaktadır' dedi.

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