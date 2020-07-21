İran ve Irak ticaret hacmini 20 milyar dolara çıkarmak istiyor

İRNA’ya konuşan Al-i İshak, Irak'ın elektrik ve enerji aldığı için İran'a olan borcunun ödenmesi konusunun Irak Başbakanı Mustafa Kazımi’nin Tahran ziyaretinde ele alınacak diğer önemli bir konu olduğunu belirterek, 'Daha önce İran'a olan yaklaşık 3 milyar dolarlık borcun geri ödenmesi konusunda anlaşmalar yapılmış ve bu temas sırasında ödeme sistemi incelenecektir’ ifadesini kullandı.

Bu ziyaretin genel ekonomik meselelere odaklanacağını vurgulayan Al-i İshak, ’Koronavirüs salgını ve İran'ın güney sınırlarındaki sağlık sorunlarına ilişkin kısıtlamalar göz önüne alındığında, bu seyahatin iki ülke sınır kapılarının yeniden açılması ve ikili ticaretin hızlandırılması üzerinde doğrudan bir etkisi olabilir’ diye konuştu.

Irak Başbakanı'nın İran ziyaretinin ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi üzerinde önemli bir etkiye sahip olacağına değinen Al-i İshak, bu ziyaretin iki ülke arasındaki ticari ilişkilerinde ciddi rol oynayacağını sözlerine ekledi.

İran geçen yıl Irak'a 9 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. Bu yılın ilk üç ayında ise Irak'a 5 milyon ton ağırlığında 1 milyar 450 milyon dolar değerinde mal ihraç edildi.

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