İran-Azerbaycan kültürel iş birliği artacak

Bilim, Araştırma ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İran'ın yeni Bakü Büyükelçisi Abbas Musevi ile bir araya gelen Gulami, İran yüksek öğretiminin Azerbaycan'la iş birliği için sunabilecğei kapasiteleri olduğuna işaret ederek, 'İran'a komşu ülkelerle kültürel iş birliğini artırmak zorundayız. Geçen 2 yılda öğrenci değişimi ve alımı konusunda iyi bir tutum sergilendi. Ancak bu alanda vize ve korona salgını gibi sorunlar da mevcut' diye konuştu.

Bilim Bakanlığı'nın deneyimlerini paylaşmak için tam hazırlıklı olduğunun altını çizen Gulami, 'İran ile Azerbaycan arasında izlenebilir kapasiteler arasında ortak bilim ve teknoloji parklarının oluşturulması, ortak araştırma faaliyetlerinin yütrütülmesi ve Fasrça Dil ve Edebiyatı, İranoloji, tarih ve arkeologi gibi kürsülerin açılmasını söyleyebiliriz. Ayrıca kendi yüksek öğretim kazanımlarımızı Azerbaycan'a iletebiliriz' değerlendirmesinde bulundu.

İran'ın yeni Bakü Büyükelçisi Abbas Musevi de bu görüşmede yaptığı açıklamada, Azerbaycan yüksek öğretim durumu ile ilgili bilgi verdikten sonra yaptığı açıklamada, çoğunluğu sağlık bilimlerinde olmak üzere Azerbaycan'da öğretim gören İranlı öğrencilerin sayısının 1200 civarında olduğunu söyledi.

Musevi, 'Azerbaycan, İran'la bilimsel, araştırma ve teknolojik iş birliğinin artırmaya yönelik gerekli istek ve hazırlığını bize iletmiştir' diye belirtti.

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