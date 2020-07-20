Irak Başbakanı İran’ı ziyaret ediyor

İran Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Elkazımi, Tahran havaalanında karşılandıktan sonra Cumhurbaşkanı tarafından resmi olarak karşılanacaktır ve daha sonra heyetler arasındaki müzakereler yapılırken Ruhani ve Elkazımi görüşecektir.

Daha sonra iki ülke ortak heyetleri toplantısı Elkazımi ve İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Ishak Cihangiri Başkanlığında yapılacaktır.

Elkazımi iki günlük Tahran ziyaretinde İslam İnkılabı Rehberi tarafından kabul edilecek ve İslami Şura Meclis Başkanı ile de görüşecektir.

Elkazımi’ye Tahran temaslarında Dışişleri, Petrol, Elektrik, Maliye, Savunma, Sağlık Bakanları ve Irak Milli Güvenlik Müşaviri eşlik edecektir.

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2012