Tahti Revançi: ABD, 2231 nolu BM Güvenlik Konseyi Kararını çiğnemeye devam ediyor

Tahti Revançi, Twitter hesabهndan yaptığı açıklamada bugün 2231 nolu BM Güvenlik Konseyi kararının onaylanmasının yıldönümü olduğunu söyledi.

Tahti Revançi, ‘’Amerika iki sene önce kendi deyimiyle Kapsamlı Ortak Eylem Planında (KOEP) ortaklıktan el çekti ve bir taraf olarak tüm haklarını kaybetti. ‘’ dedi.

Amerika’nın BM Güvenlik Konseyi kararlarını uygulamaya mükellef olduğunu ifade eden Tahti Revançi, o ülkenin hala 2231 nolu kararını çiğnemeye devam ettiğini söyledi.

KOEP 13 yıl müzakere sonunda 14 Temmuz 2015 tarihinde İran ve 5+1 grubu arasında onaylandı ve bir hafta sonra BM Güvenlik Konseyinin 2231 nolu kararı ile de onaylandı.

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