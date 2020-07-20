Irak, Şehit Süleymani’nin katıllerinden şikeyet için İran ile koordinasyon içinde olduğunu belirtti

Şehit Süleymani ve şehit Ebu Mehdi El Mühendis Ocak ayında ABD Başkanı Trump’ın emri ile o ülke İHA’ları tarafından şehit edildiler.

Konsey yaptığı açıklamada bu olayla ilgili araştırmanın ilk günden başladığını belirterek, Irak Yargı Erkenin olaya cinayi bir olay ve Irak kanunları çerçevesinde ve kurbanların bir kısmının Irak vatandaşları oldukları için baktığını bildirdi.

Açıklamada olayla ilgili Irak mahkemelerinin araştırmasının yapıldığunu davacıların ve İran’ın Irak Büyükelçili Hukuk Bölümünün görüşlerinin alındığı ve yapılanların da Dışişleri ve Başbakanlığı bildirildiği ifade edildi.

Irak’ı ziyaret eden İran Dışişleri Bakanı Zarif, dün Irak Yüksek Yargı Erki Konseyi Başkanı Faik Elzeydan ile görüşmesinde iki ülkenin bu terör olayı karşısında işbirliği hakkında görüşmelerde bulundu.

Elzeydan, İran’ın ülkesine verdiği desteklere teşekkür ederek, İran ile ilişkilerin ülkesi için taşıdığı önemi vurguladı ve ilişkilerin tüm alanlarda gelişmesini istedi.

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