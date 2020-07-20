Suriye parlamento seçimleri barış ve istikrar doğrultusunda atılan olumlu bir adım

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İran'ın Suriye parlamento seçimlerinin başarılı bir şekilde yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Musevi, 'Bu seçimler, terör örgütlerinin eylemleri, yabancı işgalci güçlerin varlığı ve haksız tek taraflı yaptırımlar nedeniyle yaşanan çatışma ve yıkım nedeniyle Suriye halkının çok acı çektiği bir zamanda gerçekleşti’ ifadesini kullandı.

İran'ın Suriye parlamento seçimlerinin barış ve istikrara doğru giden yolda atılan olumlu bir adım olacağını umduklarını kaydeden Musevi, 'Umarız bu seçimler Suriye-Suriye diyaloğunun yolunu ilerletir ve Suriye halkının acılarını hafifletmeye katkı sağlar' değerlendirmesinde bulundu.

Ülke anayasasının değiştirilmesinden sonra Suriye'deki parlamento seçimlerinin üçüncü turu, Pazar sabahı 14 ilde 7 bin 400 oy merkezinde Suriye parlamentosunun 250 milletvekilini seçmek için yapıldı.

Suriye'de son on yılda yaşanan kriz ve ülkenin büyük bir bölümünün işgal edilmesine rağmen, şimdiye kadar üç parlamento seçimi, iki yerel ve şehir meclisi seçimi (2011 ve 2018) ve bir cumhurbaşkanlığı seçimi de dahil olmak üzere altı seçim yapıld.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

**9406**9489