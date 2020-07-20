İranlı oyuncu, İtalya Taormina Film Festivali'nin En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'ne değer görüldü

İRNA'ya konuşan Batı Azerbaycan Görsel Sanatlar Derneği Başkanı Ümit Hakpur, 'Mahabatlı oyuncu Bahtiyar Pençei, Namo filminde gösterdiği performansla Taormina Film Festivali'nin En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'ne değer görüldü' dedi.

Nadir Saiver'in yöentmenliği yaptığı 95 dakikalık Namo filminin Tebriz, Erdebil ve Eher kentlerinde çekildiğine dikakti çeken Hakpur, film yapımcılarının iki ünlü İranlı oyuncu Neviz Muhammedzde ve Pejman Bazeği olduğunu söyledi.

Nadir Saiver'in yönettiği, Sevil Şirgir, Nadir Mehdilu, Nasır Haşimi ve Tara Ağacani'nin rol aldığı Namo isimli uzun metrajlı film, daha önce de Berlinale Film Festivali'nde forum bölümünde, Mumamed Resulev'in yönettiği Şeytan Yoktur filmi, yarışma kategorisinde jürinin oyunu almak için yarışmıştı..

1955 yılında faaliyete başlayan Uluslararası Taormina Film Festibali, 1971 yılından beri Taormina kendinde düzenlenmektedir. Her yıl dünyaca ünlü oyuncuların katıldığı bu festivalin verildiği ödül gümüşr kurdele isimlidir.

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