20 Tem 2020 15:32
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News Code: 83863100
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İran Petrol Bakanı:

Siyonist rejim dışında herhangi bir ülkeyle uzun vadeli iş birliğine hazırız

Siyonist rejim dışında herhangi bir ülkeyle uzun vadeli iş birliğine hazırız

Tahran, İRNA- İran Petrol Bakanı Bijen Zengene, Çin'le yapılan kapsamlı iş birliği planı ve bununla ilgili söylentilerin yurtdışında başlatılan bir yaygara olduğunu ve bazı kişilerin bunun içeride takip ettiğini belirterek, ‘İran'ın Çin ile 25 yıllık işbirliğinin taslak belgesinin konusu bir sözleşme değil, genel bir anlaşmadır. Siyonist rejim dışında herhangi bir ülke ile bu tür anlaşmalar imzalamaya hazırız’ dedi.

Güney Azadegan Petrol Sahası'nın geliştirilmesi konulu sözleşmenin imza töreni sonra düzenlediği basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulunan Zengene, ’Bu anlaşmaya göre petrol endüstrisinde Çin ile uzun vadeli iş birliği yapacağız ve Siyonist rejim dışında herhangi bir ülke ile bu tür anlaşmalar imzalamaya hazırız’ diye belirtti. 

Zengene, ‘Bir müteahhit ve bir yatırımcı olması için Amerikalıların bile yaptırım koşullarında İran petrol endüstrisine yatırım yapmalarının önüne geçmedik’ ifadesini kullandı.

Zengene'ye göre, Çin'le yapılan anlaşmanın konusu ve bununla ilgili söylentiler yurtdışında başlatılan bir yaygara ve kargaşadır.

Zengene, ‘Üretim Sıçraması sloganını taşıyan bu yıl, İran'ın petrokimya üretim kapasitesine 25 milyon ton eklenecek ve ikinci aşamada petrokimya üretimi 100 milyon ton, ihracat değeri ise 25 milyar dolar olacak’ diye ekledi.

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