İran yılda 15 milyon ton çelik ihraç etme potansiyeline sahip

İRNA’ya konuşan Şehristani, ’Halihazırda İran dünyanın en iyi 10 çelik üreticisi arasında yer alıyor ve potansiyelimizi kanıtlamak için çelik endüstrisinin uluslararası pazarlarında bulunmalıyız’ ifadesini kullandı.

İhracat pazarı değerlendirmelerine göre ihraç edilen her ton çeliğin değerinin 400 dolar olduğunu gösterdiğini kaydeden Şehristani, 'Bu fiyat inişli bir süreçle 350 dolara inse de bir kez daha prosedür değiştiği için şimdi bu değer, 380 dolara ulaştı ve İran çelik piyasası da bu gelişmeyi memnuniyetle karşıladı' diye konuştu.

Geçen yıl İran, yaklaşık 3 milyar dolar değerinde 8.5 milyon ton çelik ihraç etti.

İran'ın çelik endüstrisinin bugünkü kapasitesi 35 milyon tonun üzerine çıktı ve bu yıl yaklaşık 28 ila 30 milyon ton çeliğin üretilmesi bekleniyor.

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