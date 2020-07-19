İran'da günlük 11 milyon maske üretiliyor

Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İran’da günlük olarak üretilen 11 milyon maskeden 5.9 milyondan fazlası endüstriyel birimler tarafından üretilirken, 2.7 milyonu atölyeler, 480 binden fazlası N95 maske üretim merkezleri ve 2 milyonu aşkınını cihat grupları üretiyor.

Tahran, Doğu Azerbaycan, Elburz, İsfahan ve Batı Azerbaycan illeri, ülkedeki günlük maske üretiminde ilk beş ildir.

Bu illerde günde 5 milyon 600 binden fazla maske üretilirken, diğer illerde yaklaşık üç milyon 400 bin maske üretilmektedir.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

**9406**9489