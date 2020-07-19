Zarif: Irak Başbakanı'nın İran'a yapacağı ziyaret, ikili iş birliğini geliştirmek için bir fırsattır

Zarif ayrıca Irak Başbakanı Mustafa Kazımi'nin Salı günü İran'na yapacağı ziyaretin iki dost ve kardeş ülke için bir başarılı ve kazanımlı olmasını umduğunudile getirdi.

Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan da bu görüşmede yaptığı açıklamada, İran İslam Cumhuriyeti'nin Irak halkı ile ülkesini destekleme konusundaki konumunu öeverek İran ile ilişkilerin Irak için büyük önem taşıdığını söyledi.

Zeydan, İran ve Irak'ın birçok ortak noktası olduğunu ifade ederek, iki ülke arasındaki ilişkilerin her geçen gün farklı alanlarda geliştirilmesi gerektiğini kaydetti.

Öte yandan Irakçı siyasi lider Ammar Hekim de Zarif ile görüşmesinde, Irak'ın İran ile çeşitli alanlarda ilişkilerinin gelişmesini memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Iraklı yetkililerle görüşmelerden sonra İRNA’ya konuşan Zarif, Iraklı yetkililerle yaptığı görüşmelerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Bağdat'ın İran İslam Cumhuriyeti ile anlaşma yapma konusunda ciddi olduğunu açıkladı.

Dışişleri Bakanı Zarif bugün sabah saatlerinde siyasi bir heyetin başında Irak'la ilişkileri güçlendirmek amacıyla bir günlük resmi bir ziyaret için Bağdat'a gitti.

Zarif'in akşam IKBY merkezi Erbil'i ziyaret etmesi bekleniyor.

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