Zarif: İran ve Irak terör tehditlerine karşı hazırlıklı olmalı

İki ülke arasındaki ilişkilerin karşılıklı saygı ilkesine dayandığını belirten Zarif, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin her iki tarafın da yararına geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Iraklı mevkidaşı ile deniz taşımacılığı, su sınırları ve iki ülkenin demiryollarının güneydeki bağlantısını görüştüğünü kaydeden Zarif, ‘İki ülkenin hem enerji alanında hem de ticaret alanındaki ekonomik fırsatları, koronaya rağmen İran ve Irak'ın kalkınmasında kullanılabilir ve bu iyi ilişkileri sürdürmeye kararlıyız’ diye belirtti.

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin de yaptığı açıklamada, 'Zarif'le ikili ekonomik ilişkileri değerlendirdik. Sayın Zarif, güçlü bir Irak'ın bölgenin gücü anlamına geldiğini vurguladı. İki ülke arasındaki ticaretin bir kısmı, korona ve sınırların kapatılması ve sağlık önlemleri nedeniyle geçici bir gerileme yaşadı, ancak görüşmemizde korona salgınına rağmen iki ülke arasındaki ticari ilişkilerinin devam etmesi gerektiğini vurguladık’ dedi.

İki ülke arasındaki din turizmi konusu hakkında korona kaynaklı sağlık önlemlerinin dikkate alınarak fikir alışverişinde bulunduğunu ifae eden Hüseyin, Irak'ın tüm komşularıyla dengeli bir ilişki istediğini ve ortak bölgesel çıkarlar temelli ülkelerin birbirlerinin işlerine karışmaması gerektiğini söyledi.

Uluslararası meselelerle ilgili olarak bölgenin gerginliklerden uzak tutulması gerektiğine değinen Iraklı yetkili, Irak Başbakanı'nın Salı günü İran’a yapacağı ziyaret hakkında da fikir alışverişinde bulunduklarını sözlerine ekledi.