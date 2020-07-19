İran'dan Irak'a tıbbı ve sağlık yardımı

İRNA’ya konuşan Mescidi, korona ile mücadelede kullanılan bu tıbbi ve sağlık sevkiyatının Irak Sağlık Bakanlığı'na teslim edildiğini söyledi.

Mescidi, dünyanın tüm halklarını ve özellikle İran ile Irak halklarını etkileyen bu salgından hızla kurtulmayı umduklarını sözlerine ekledi.

Dışişleri Bakanı Zarif bugün, Irak'ın başkenti Bağdat'ta siyasi bir heyetin başınkanlığında, üst düzey Iraklı yetkililerle bir araya gelecek.

Zarif, Iraklı mevkidaşı Fuad Hüseyin ile Bağdat'ta bir araya gelerek ortak basın toplantısına katılacak. Ardından iki ülke arasında stratejik ilişkiler geliştirme konusunda Irak Başbakanı Kazımi ile görüşecek.

Bu toplantıdan sonra Zarif, Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir araya gelecek. Onunla ikili ilişkiler ve ortak konuları görüşmesi planlanıyor.

Zarif Bağdat Havalimanı'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bağdat ziyaretinde Mart 2019'da Ruhani'nin Bağdat ziyareti sonucu varılan anlaşmaların uygulanmasının hedefleri arasında olduğunu dile getiren Zarif, 'Irak cumhurbaşkanı, başbakan, yargı erki, parlamento başkanı ve meslektaşımla görüşeceğim. Ayrıca Haşdi Şabi Örgütü Başkanı ve baı Iraklı siyasi yetkililerle de bir araya geleceğim' değerlendirmesinde bulundu.

Bölgesel gelişmeler, ABD'nin General Süleymani ve arkadaşlarını şehit etmesi ve bölgesel iş birliği gibi konuları Iraklı yetkililerle masaya yatıracağını belirten Zarif, bu ziyaret kapsamında IKBY Başbaknı Neçirvan Barzani ile de bir araya geleceğini sözlerine ekledi.