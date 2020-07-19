İslami Cihat Hareketi: Filistin haritasının silinmesi, bölgenin tarihi gerçeğini değiştirmez

Elahd sitesinde yayınlanan habere göre, Filistin İslami Cihat Hareketi dün yayınladığı bildiride, Google ve Apple'in harita uygulamalarından Filistin haritasını silmelerini kınadı.

İslami Cihad Hareketi tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

'Bu karar, hak ve adalete tecavüzün bir tazahürü ve ırkçı İsrail rejiminin desteklenmesi anlamına geliyor. Amerikan şirketlerinin bu çirkin kararı, tarihi gerçeklikleri değiştiremez. Filistin, halkların yüreğinde ve onların bu batıl ve riyakar ile ortadan kaldırılmaz.

Dünya genelinde sosyal medya aktisivistlerinin Filistin haritsının silinmesine tepki göstermesini takdir ediyoruz. Onların bu ırkçı karara verdikleri tepki, Filistin ülküsünün adil olduğuna yönelik inançlarından kaynaklanıyor ve dünya özgürlükçülerinin Filistin ülküsüne karşı kurulan komploların farkında olduklarını gözler önüne seriyor.'

Hamas da yaptığı açıklamada Google ve Apple'in bu kararının hümaniter ve uluslararası yasa ve kurallarla çeliştiğini ve bölge tarihi gerçekliklerini inkar anlamına geldiğini duyurmuştu.

Orta Doğu, ABD ve Rusya ile ilgili haber yapan AS-Source News sitesi, dün Twitter'dan yaptığı bir paylaşımda, Google ve Apple'ın harita uygulamalarından Filistin'i sildiğini duyurmuştu.

Site, ABD'li iki şirketin bu adımına karşılık, aramalarında Filistin'in çıktığı bir başka harita uygulaması Yandex Maps'i kullanma çağrısında bulunmuştu.

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