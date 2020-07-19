İran'ın tek yükleyici üretici firmasından ülkemize 7 milyon avro döviz girdisi

İRNA'ya konuşan İbrahimi, Traktörsazi Sanayi Makineleri Şirketi'nin İran'da yükleyici ve beko loder üreten tek firma olduğuna değinerek, 'Bu fabrikanın bütün parçaları, Traktörsazi Kompleksi Döküm Tesisleri'nde sağlanıyor. Bu şirketin yıllık üretim kapasitesi 200 adet yükleyici ve bil bekodur. Bu sayının gelecek yılsonunda 365 adete ulaşması bekleniyor' dedi.

Yükleyicilerin 9 model ve 14 çeşitte piaysaya sürüldüğünü kaydeden İbrahimi, 'Traktörsazi Kompleksi'ne bağlı Sanayi Makineleri Şirketi tarafından üretilen ürünlerin gücü 75-110 beygir gücüdür. Bunlar 4 ve 6 silindir şeklinde üretilerek yavancı rakipleri ile rekabet edecek seviyededir' diye konuştu.

Traktörsazi Makine Şirketi'nin yükleyici ve beko loder ürettiği gibi, Traktörsazi Kompleksi'nin gerek duyduğu parçaları da ürettiğini ifade eden İbrahimi, bu şirketin 460 kişiye doğrudan istihdam sağladığını, bu kompeks ile 200 şirketin iş birliği yapması nedeniyle de dolaylı olarak 4 bin kişiye istihdam oluştuğunu belirtti.

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