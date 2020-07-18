18 Tem 2020 23:51
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News Code: 83860172
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İran'ın Bağdat Büyükelçisi:

Zarif'in Irak ziyareti, Tahran-Bağdat ilişkilerinin güçlendirilmesi amacıyla yapılacak

Zarif'in Irak ziyareti, Tahran-Bağdat ilişkilerinin güçlendirilmesi amacıyla yapılacak

Bağdat, İRNA- İran'ın Bağdat Büyükelçisi İrec Mescidi, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in yarın Irak'a yapacağı ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada, 'Dışişleri Bakanımız Zarif'ın Irk ziyareti, iki ülke ilişkilerini güçlendirmeye yönelik olarak düzenlenecek' ifadesini kullandı.

Twitter hesabından açıklama yapan Mescidi, 'Bu ziyaret, İran ile Irak arasındaki stratetjik ilişkilerin tüm boyutlarda güçlendirilmesi amacıyla yapılacak' diye ekledi.

Dışişleri Bakanı Zarif yarın siyasi bir heyetin başında Irak'ın başkenti Bağdat'a resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Zarif bu ziyaret kapsamında Irak cumhurbaşkanı, başbakan, parlamento başkanı ve Yüksek Yargı Konseyi Başkanı ile görüşmelerin yanı sıra bazı Iraklı siyasi liderlerle de bir araya gelecek.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

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