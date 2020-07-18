Zarif'in Irak ziyareti, Tahran-Bağdat ilişkilerinin güçlendirilmesi amacıyla yapılacak

Twitter hesabından açıklama yapan Mescidi, 'Bu ziyaret, İran ile Irak arasındaki stratetjik ilişkilerin tüm boyutlarda güçlendirilmesi amacıyla yapılacak' diye ekledi.

Dışişleri Bakanı Zarif yarın siyasi bir heyetin başında Irak'ın başkenti Bağdat'a resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Zarif bu ziyaret kapsamında Irak cumhurbaşkanı, başbakan, parlamento başkanı ve Yüksek Yargı Konseyi Başkanı ile görüşmelerin yanı sıra bazı Iraklı siyasi liderlerle de bir araya gelecek.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish