İran'da komşu ülkere laboratuvar hizmetleri

Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Teknoloji Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Bilgi ve Teknoloji Başkanlığı Stratetij Teknolojiler Laboratuvar Ağı Müdürü Rıza Esediferd, ülkede laboratuvar hizmetlerinin kalitesinin yükseldiğine işaret ederek, bu hizmetlerin diğer ülkelere sunulması gerektiğini dile getirdi.

Bu hizmetlerin sunulması için en iyi yolun, laboratuvar hizmetlerinin dünya piyasalarına tanıtmk olduğuna değinen Esediferd, bu sektördeki ihracat yolunun kolaylaştırılması gerektiğini, zira diğer ülkelerde kalıcı olmak için elverişli kapasiteyi barındırdığını ifade etti.

Esediferd konuşmasını şöyle sürdürü:

'Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Teknoloji Başkanlığı olarak birkaç yıldır biyoteknoloji ve inovasyon içeren teknik ve mühendislik, metalurji, elektrik ve elektronik, kimya, hava ve uzay, maden, çevre ve tarım gibi alanlarda hizmet sunmaktayız.

Her yıl üye sayısını artırarak hizmetlerimi güncelleştirmekteyiz. Bu yıl uluslararası piyasalara ürünlerimizi sürmeyi amaçlıyoruz.'

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