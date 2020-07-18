İranlı senariste Japonya film festivalinden ödül

Behzad Hudaveysi'nin yönettiği Koğuş Arkadaşı isimli filmin senaryosunun yazan İtimad, Japonya festivali tarafından verilen en iyi kısa film senaryo ödülünü kazanmayı başardı.

1997 yılından beri Japonya Kültür İşleri Ajansı tarafından yapılan bu festivalin 18 Eylül2de düzenleneceği duyuruldu. Korona salgını sonrası normalleşme sürecinde İtimad'ın ödülünü alması için Japonya'yı ziyaret edebileceği ifade edildi.

Kurban Necefi ile Saba Muhammedi'ni yer aldığı Koğuş Arkadaşı'nın yapımcılığını Tirdad Fercamrad üstlendi.

Japonya Medya Sanatları Festivali, Japonya Kültür İşleri Ajansı tarafından 1997'den beri düzenlenen yıllık bir festivaldir. Festival açık bir yarışma ile başlar ve birçok ödülün ve bir serginin verilmesi ile sona erer.

Sanatsal akranlardan oluşan bir jüri tarafından değerlendirildiğinde, ödüller dört kategoride verilir: Sanat (eski adıyla Etkileşimli Dijital Sanat), Eğlence (eski adıyla İnteraktif Sanat; video oyunları ve web siteleri dahil), animasyon ve manga. Her kategoride bir Büyük Ödül, dört Mükemmellik Ödülü ve (2002'den beri) bir Teşvik Ödülü verilir.

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