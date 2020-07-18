ABD'nin karşı çıkması, İran-Çin kapsamlı stratejik iş birliği planının doğru olduğunun kanıtı

İnstagram hesabından paylaşımda bulunan Garipabadi, 'İran İslam Cumhuriyeti, ABD rejiminin en acımasızca ve yasa dışı ambargolarına maruz kalmaktadır. Trump İran'a karşı sözde maksimum baskı politikası uygulayarak kendince hedeflerine ulaşmayı amaçlamaktadır' ifadesini kullandı.

Ülkenin güçlü altyapısı, şerefli İran halkının devletlerine verdiği destek ve ambargolara karşı direnişleri sayesinde uluslararası arenadaki imkanları yaptırımlara karşı devreye sokmanın mümkün olduğuna değinen Garipabadi, 'Müttefik oluşturmak ve stratetij ve uzun vadeli iş birliğine girmek, ulusal çıkar ve güvenliğin korunması ve ülke yasalarının uygulanması dikkate alınarak yapılmalıdır. Çin günümüzde ABD'nin tek taraflı ve yayılmacı politikalarına karşı çıkmakla birlikte 14.14 trilyon dolar GSYH ile dünyanın yüzde 15.5 ekonomisine sahip olup dünya ikincisidir' diye belirtti.

Çin'in uluslararası konularda İran'la çeşitli alanlarda ortak görüşü paylaştığını ve son yıllarda da uluslararası kurumlar çerçevesinde İran'a karşı alınan karar ve eylemlere karşı koyduğunu ifade eden Garipabadi, 'Doğal olarak ABD ve müttefikleri kendi hayallerine göre İran'ı ekonomik olarak izole tutmak ve diğer ülkelerle ekonomik ilişkilerini genişletmesi önlemek için çirkin çabalarına devam edecekler' değerlendirmesini yaptı.

Garipabadi, paylaşımının devamında şu ifadelere yer verdi:

'ABD ve müttefiklerinin İran-Çin iş birliği planına karşı çıkmaları, maksimum baskıya karşı uluslararası fırsatlardan maksimum yararlanmak için alınan bu akıllıca kararın doğruluğunu kanıtlamaktadır.

Yabancı muhaliflerin bu stratejik belgenin gerçekleşmesine karşı duydukları en büyük kaygılardan biri, İran'ın ambargo döneminde gelişmesidir. Bu da emperyalizme meydan okumakla birlikte Çin gibi gelişmekte olan ülkeler için bir örnek oluşturabilir.

Bu doğrulda ABD ile Batılı ve bölgesel müttefikleri ile aramızsaki sınırlar keskinleşmelidir, zira onlara ne halk için kaygılılar ve ne İran'ın yaptırım döneminde gelişmesinden. Onlar sadece halkımıza baskıyı artırmayı hedefliyor.'

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