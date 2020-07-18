Ekonomik İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerle İran arasındaki kültürel iş birliği artacak

Rudeki Vakfı Halkla İlişkiler ve Uluslararası İşler Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre, Tahran'da Rudeki Vakfı Genel Müdürü Mehdi Efzeli ile bir araya gelen EİT Kültür Kurumu Başkanı Bahti, Farsça'nın önemine değinerek, bu dilin korunmasının, EİT'nin kültürel önceliklerinden biri olduğunu ve bu hususta ortak etkinliklerin yapılmasına sıcak baktıklarını ifade etti.

Bahti ayrıca EİT ile Rudeki Vakfı'nın müzik, gösteri ve görsel sanatlar konusunda kültürel ortaklıklara ve edebi efsanelere dayanarak etkin ve değerli adım atabileceklerini kaydetti.

Rudeki Vakfı Genel Müdürü Efzeli de bu görüşmede yaptığı açıklamada, Rudeki Vakfı'nın Farsça'nın korunup yayılmasına ilişkin misyon edindiğinin altını çizerek, EİT'nin ortak etkinlikler hususunda iş birliği yapmasını istediklerini açıkladı.

EİT üyesi ülkelerde operet konserlerinin düzenlenmesi ve Hz. Muhammed'in doğum günü ve Vahdet Haftası'nda uluslararası etkinlikler düzenlemek için hazır olduklarına işaret eden Efzeli, İran'la EİT üyesi diğer ülkeler arasında ortak kültür haftası etkinlikleri gerçekleştirebileceklerini belirtti.

İran, Pakistan ve Türkiye’nin üyesi olduğu Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT); İran devriminden sonra atıl duruma düşen Kalkınma için Bölgesel İşbirliği (RCD)’nin bir devamı olarak, 1985 yılında üç ülke arasında imzalanan ve 1977 tarihli İzmir Anlaşmasını tadil eden bir protokol ile kurulmuştur. Ancak daha sonra 1985 tarihli söz konusu protokolün üye ülkelerce onaylanması konusunda ortaya çıkan ihtilaflar nedeniyle; 1990 yılında EİT Yüksek Konseyi “İslamabad’da, bakanlar düzeyinde, 1977 tarihli İzmir Anlaşmasını yeniden tadil eden bir protokol imzalayarak” çalışmalarına başlamıştır. Merkezi Tahran olan Örgütün asıl amacı, üye ülkeler arasında ekonomik işbirliğinin geliştirilmesidir. Örgüte; Afganistan, Azerbaycan, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Pakistan, Türkiye, Türkmenistan, Özbekistan ve Tacikistan üye olmuşlardır.

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