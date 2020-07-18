İran'dan iki film 2020 Melbourn Film Festivali'ne katılacak

Korona salgıın nedeniyle 6-23 Ağustos'a ertelenen ve sanal olarak düzenlenen Melbourne Film Festivali'nde bu yıl 56 ülkeden 74 uzun metrajlı ve 44 kısa film gösterime girecek.

Said Rustayi'nin yönettiği Metresi 6.5 adlı uzun metrajlı film ile Mehdrar Üsküyi2nin çektiği Güneşsiz Gölgeler isimli belgesel, İran sineması temsilcileri olarak bu sanal festivalde seyirci ile buluşacak.

Peyman Moadi, Neviz Muhammedzade ve Perinaz İzedyar'ın başrollerini paylaştığı 'Metresi 6.5 Tümen' adlı film, daha önce 76. Venedik Film Festivali'nde de gösterildi.

Mehrdad Üsküyi'nin çektiği Güneşsiz Gölgeler, 32. Uluslararası Amsterdam Belgesel Festivali'nde de açılış filmi olmakla birlikte en iyi yönetmen ölüdünü almayı başarmıştı.

Suçlu genç kız veya kadınların bulunduğu mekanda çekilen belgeselin odak noktası, kendilerini kötüye kullanan aile veya akrabalarındaki erkekleri katleden kadınlardır.

Düzenlenmeye başladığı 1952 yılından beri her yıl üç hafta boyunca Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen bu festival'de 350'den fazla film sinemaseverlerle buluşuyor.

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