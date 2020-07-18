Güney Korelilerin İran pazarına dönüşü kolay olmayacak

İRNA siyasi muhabiri ile konuşan Sadatiyan, Güney Kore'nin İran'a 7 milyar dolarlık borcunu ödemediğine değinerek, 'Güney Kore siyasi açıdan fazla bağımsız bir ülke değil ve ABD baskılarından etkileniyor. Onlar yaptırımlar nedeniyle İran'a olan borçlarını ödeyemediklerini iddia ederek, borçlarını ödemekten sakınıyor. Koreliler ambargolardan önce İran'la daha çok ekonomik ve ticari iş birliğine dayalı yakın ve dostça ilişkilere sahipti, ancak Trump yönetiminin baskıları sonucu İran'la olan çok kazançlı iş birliğinden vazgeçerek iki ülke arasındaki ilişkileri büyük ölçüde azaldı' diye konuştu.

ABD'nin Türkiye ve Çin gibi ülkelere de İran'la iş birliklerini kesmek için baskı yaptığını kaydeden Sadatiyan, 'Bu baskılar, onların İran'la olan ekonomik ilişkilerini etkilese de o ülkeler siyasi bakımdan bağımsız olmaları nedeniyle ekonomik ilişkilerini Koreliler kadar düşürmedi' ifadesini kullandı.

Sadatiyan, 'Oluşan koşullar nedeniyle iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler neredeyse durma noktasına gelmiş. Bana göre Güney Koreliler bağımsız hareket etmek istiyorsa İran pazarını kaybetmek istemezler. Onların şimdiki davranışı, gelecekte etkili olacak, zira İran pazarlarına dönüş yapmaları kolay olmayacaktır. İran'ın ilişkilerindeki önceliği, onu zor günlerinde yalnız bırakmayanlardır' diye ekledi.

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