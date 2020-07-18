35 milyon İranlı koronaya yakalanabilir

Korona ile Mücadele Ulusal Kurulu toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Ruhani, 'Beş aydır bu tehlikeli virüsle karşı karşıyayız ve elbette ülke içinde ve dünya genelinde kaygı mevcut, zira atmamız gereken adımlar vardır. Defalarca bu hastalığın tedavisi için kesin bir ilacın olmadığı vurgusu yapılmıştır. Aşı yoktur ve henüz koronaya karşı toplu bağışıklığa ulaşmadık' diye konuştu.

Sağlık, Tedavi ve Tıp Eğitimi Bakanlığı Araştırma Dairesi'nin raporuna göre şu ana kadar 25 milyon İranlı'nın koronaya yakalandığını tahmin ettiklerini dile getiren Ruhani, '14 bine yakın kişi de hayatını kaybetmiştir. Geçen 150 günde 200 binden fazla kişi hastanalerde yattı' değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Ruhani, 'Bu raporda 30-35 milyon kişinin daha korona yakalanabileceği tahmini yapılmaktadır. Bu çok önemli bir husustur. Bu rapora göre 25 milyon kişi bu hastalığı atlatmış ve 30-35 milyon kişi de gelecek aylarda bu virüse yakalanabilir. Raporda ayrıca gelecekte hastanaelrde yatan hasta sayısının geçen 150 günde yatanların iki katına çıkacabileceği tahmin edilmektedir' diye ekledi.

İran'da bugüne kadar 270 bin kişinin yakalandığı korona virüs vakalarından 233 bin kişi iyileşirken, 13 bin 800 kişi yaşamaını yitirdi.

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