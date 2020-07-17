İran’da korona teşhis kit üretim kapasitesi 6 milyonu aştı

Korona ile mücadele komitesi başkanı Mustafa Ganei, IRNA’ya yaptığı açıklamada, şu an 8 bilim temelli şirketin bu kitleri ürettiklerini belirtti.

Ganei, bu şirketlerin aylık üretim kapasitelerinin 6 milyon 610 bin adet olduğunu ve şu ana kadar da iki milyon 157 bin kitin satıldığını söyledi.

PCR kitlerinin ülke ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde olduğunu fakat ihracatının yasak olduğunu ifade eden Ganei, RNA kitlerinin de üretiminde ve ihracatında bir sıkıntı olmadığını söyledi.

Ganei, koronanın tedavisi ile ilgili İran’da da diğer ülkeler gibi faaliyetlerin devam ettiğini söyledi.

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2012