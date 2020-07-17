İran Sivil Havacılık Kurumu İran hava sahasının güvenliği hususunda EASA’ya güvence verdi

Dehgan yaptığı açıklamada, yabancı havayolu şirketlerinin İran’a uçuşlarının artmasına işaretle, havacılık alanında sağlık protokollerinin uygulandığını ve bu hususta denetimlerin devam ettiğini söyledi.

Dehgan, EASA’nın İran hava sahasından uçuşlar hususunda ikazda bulunması ile ilgili, bu ikazın daha önceki ikazın devamı niteliğinde olduğunu ve ikazın geçerlilik süresinin 16 Ocak 2021 olduğunu söyledi.

Dehgan, yabancı havayollarının İran’a uçuşlarının artması ve İran sahasını kullanılmasının yapılan olumlu uygulamaların ve İran havaalanları ve hava sahasının güvenliğinden kaynaklı olduğunu söyledi.

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2012