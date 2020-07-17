17 Tem 2020 13:59
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News Code: 83858632
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BAE’nin Tahran uçuşları başladı

BAE’nin Tahran uçuşları başladı

Tahran, IRNA- Birleşik Arap Emirlikleri Havayollarının Tahran uçuşları 6 ay aradan sonra yeniden başladı.

İmam Humeyni Havaalanı Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Mohammadreza Karimiyan, Koronadan dolayı ara verilen BAE Havayollarının uçuşlarının yeniden başladığını söyledi.

Karimiyan, koronadan dolayı dünya gennelindde bir çok havayolunnun uçuşlarını durdurduğu veya azaldığını belirterek, BAE Havayolarının ilk uçuşunun bu sabah İmam Humeyni havaalanına Dübai üzerinden indiğini söyledi.

Karimiyan, İmam Humeyni havaalanında uygulanan sağlık protokollerinin bu havaalanından yurt dışı uçuşlarında artışları beraberinde getirdiğini söyledi.

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