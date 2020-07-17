İran, Yemenli sivillerin korunması için BM’nin müdahalesini istedi

Musevi yaptığı açıklamada, Arabistan liderliğindeki koalisyon güçlerinin Yemen’inn Elhece ve Eljuf kentlerinde düğün törenlerini hedef alarak 25 kadın ve çocuğun ölümüne sebep olduğu cinayeti şiddetle kınadı.

Kurbanların ailelerine başsağlığı dileyen Musevi, koalisyon savaş cinayetlerinin uluslararası camianın suskunluğunda devam ettiğini söyledi.

Musevi, uluslararası camia ve insan hakları kurumlarından bu cinayetlerin devam etmesini önlemelerini isteyerek, Yemen’e saldıran ülkelerin silah ve teçhizatlarını temin ede ülkelerin bu cinayetlerde ortak olduklarını ve bunun hesabını vermeleri gerektiğini söyledi.

Arabistan’ın petrodolarları ve Amerika’nın baskıları ile son zamanlarda BM’nin Arabistan ismini çocuk katili rejimler listesinden çıkarıldığını ifade eden Musevi, BM’de kararını gözden geçirmesini ve saldırıların durdurulması için çabalarını arttırmasını istedi.

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2012