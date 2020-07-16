Musevi: İran, Azerbaycan-Ermenistan arasında arabuluculuğa hazırdır

Erdbil ilini ziyaret eden Musevi, muhabirlere yaptığı açıklamada, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmadan dolayı üzüntülerini belirterek, bölgenin yeni bir çatışmayı kaldırmayacağını ve çatışmanın tarafların yararına olmayacağını söyledi.

Musevi, çatışma haberi alınır alınmaz, Cumhurbaşkanlığı Ofis Müdürünün iki ülke yetkilileri ile görüşmesinin yanında Dışişleri Bakanının da iki ülke dışişleri bakanlarını aradığını ifade eden Musevi, görüşmelerde İran’ın çatışmadan dolayı üzüntülerini bildirdiğini söyledi.

Musevi, ‘’İran’a göre bölge sorunları özellikle Azerbaycan ve Ermanistan sorunu görüşmeler ve belli çerçevede çözülmeli ve İran arabuluculuk için hazır olduğunu bildirmiştir.’’ dedi.

Taraflardan sükunetin korumasını isteyen Musevi, ‘’Gerginliklerin ve ihtilafların azaltılmasının en iyi yolu tarafların görüşlerinin diyalog ve görüşmelerle bir birine yakınlaşması ve arabuluculuktur. ‘’ ifadesini kullandı.

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