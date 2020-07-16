Irakçi ve Abdullah Abdulla bölgesel koordinasyona vurgu yaptılar

Kabil’de yaptılan görüşmede, Irakçi, bölgesel koordinasyon ve ekonomik gelişmeye vurgu yaparak, İran’ın Afganistan’daki barış çabalarına desteğine vurgu yaptı.

Abdullah görüşmede İran’ın ülkesine verdiği desteklere teşekkür ederek, müzakerelerle ilgili son gelişmeleri Irakçı ile paylaştı.

Irakçi görüşmede İran’ın Afganistan’a yardımlarının devam edeceğini belirterek, Afganistan Milli Uzlaşma Konseyinin barış çabalarına desteğin devam ettiğini söyledi.

Taraflar görüşmede Afganistan’da barış ve istikrarın sağlanmasını bölge ve dünya istikrarı ve barışının yararına olduğunu ve bölgesel gelişme yolunda atılmış önemli adım olarak nitelendirdiler.

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2012