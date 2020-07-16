16 Tem 2020 15:18
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News Code: 83858056
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El dokuma halı ihracatının bu seneki hedefi 150 milyon dolardır

El dokuma halı ihracatının bu seneki hedefi 150 milyon dolardır

Tahran, IRNA- İran Milli Halı Merkezi Başkanı Bayan Ferahnaz Rafe, el dokuma halı ihracatının bu seneki hedefinin 150 milyon dolar olduğunu söyledi.

Rafe, Petrol Dışı İhracat başlıklı toplantıda yaptığı konuşmada, el dokuma halının ülkedeki durumu ve rakip ülkeleri hakkında açıklamada bulundu.

Toplantıda Rusya, İtalya, Çin, BAE ve diğer bazı ülkelerde Halı Evleri açılması için bütçe temini, halı ihracatının artması için ticari heyetlerin gönderilmesi, uluslararası ve yerel mezatlar düzenlenmesi ve halı ihracatının teşviki konularında karar alındı.

İran’da yılda 3.5 milyon metre kare el dokuma halı üretilmektedir ve bu alanda iki milyon kişi çalışmaktadır.

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