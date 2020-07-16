El dokuma halı ihracatının bu seneki hedefi 150 milyon dolardır

Rafe, Petrol Dışı İhracat başlıklı toplantıda yaptığı konuşmada, el dokuma halının ülkedeki durumu ve rakip ülkeleri hakkında açıklamada bulundu.

Toplantıda Rusya, İtalya, Çin, BAE ve diğer bazı ülkelerde Halı Evleri açılması için bütçe temini, halı ihracatının artması için ticari heyetlerin gönderilmesi, uluslararası ve yerel mezatlar düzenlenmesi ve halı ihracatının teşviki konularında karar alındı.

İran’da yılda 3.5 milyon metre kare el dokuma halı üretilmektedir ve bu alanda iki milyon kişi çalışmaktadır.

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2012