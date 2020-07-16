16 Tem 2020 15:08
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News Code: 83858046
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İranlı öğrenciler zihinsel hesaplama yarışmasında dereceye girdiler

İranlı öğrenciler zihinsel hesaplama yarışmasında dereceye girdiler

Bocnurd, IRNA- Şirvan kentinden Dünya Zihinsel Hesaplama karşılaşmalarına katılan 4 İranlı öğrendi birincilik, ikincilik ve üçüncülük elde ettiler.

Yarışmaların İranlı yetkilisi Haydar Sabiri, IRNA’ya yaptığı açıklamda, bu sene koronadan dolayı karşılaşmaların internet ortamında yapıldığını söyledi.

Karşılaşmalada her öğrencinin 3 dakikada 100 soruyu cevaplaması gerektiğini ifade eden Sabiri, karşılaşmaların iki günde Malezya’nın ev sahipliğinde yapıldığını söyledi.

Sabiri, Şirvanlı öğrencilerin karşılaşmalarda birincilik, ikincilik ve üçüncülük elde ettiklerini söyledi.

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2012

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